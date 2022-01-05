Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

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Необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она напомнила, что принятия закона об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних добиваются с 2018 года.

"Осенью законопроект внесен в Госдуму "Единой Россией", накануне нового года мы его поддержали, он прошел первое чтение", – цитирует Кузнецову пресс-служба партии.

Ранее сообщалось, что в одном из общежитий Костромы нашли тело девочки 4 января. По данным следствия, в тот день она вышла на прогулку на улицу, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как уточнили в СК, подозреваемые признались в убийстве ребенка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил от и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Костромском области Сергея Болтышова доклад о ходе расследования дела об убийстве пятилетней девочки.

