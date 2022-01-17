В Крыму ввели новые антиковидные ограничения из-за штамма "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Крыму выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон", в связи с чем на полуострове ужесточили антиковидные меры. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, опубликовав видео соответствующего выступления в своем телеграм-канале.

"Мы находимся в зоне риска, считайте. В связи с этим нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещания в закрытых помещения, то есть больше трех человек – только в больших залах", – сказал Аксенов.

Помимо этого, во всех учреждениях Крыма ужесточается контроль за масочным режимом, а в случае выявления в той или иной организации хотя бы одного заболевшего все ее сотрудники уходят на карантин.

17 января на полуострове вновь начали проверять у жителей наличие QR-кода при посещении ими общественных мест. Помимо этого, там начал действовать запрет на прием постояльцев в хостелах, приостановлена работа кальянных, ночных клубов и других подобных организаций.

