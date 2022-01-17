В Крыму ввели новые антиковидные ограничения из-за штамма "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Крыму выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон", в связи с чем на полуострове ужесточили антиковидные меры. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, опубликовав видео соответствующего выступления в своем телеграм-канале.
"Мы находимся в зоне риска, считайте. В связи с этим нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещания в закрытых помещения, то есть больше трех человек – только в больших залах", – сказал Аксенов.
Помимо этого, во всех учреждениях Крыма ужесточается контроль за масочным режимом, а в случае выявления в той или иной организации хотя бы одного заболевшего все ее сотрудники уходят на карантин.
17 января на полуострове вновь начали проверять у жителей наличие QR-кода при посещении ими общественных мест. Помимо этого, там начал действовать запрет на прием постояльцев в хостелах, приостановлена работа кальянных, ночных клубов и других подобных организаций.
В конце января может пойти снижение заболеваемости "Омикроном" в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: