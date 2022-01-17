Пункты про законопроект о QR-кодах уберут из поручений Путина – Песков

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Пункты о доработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах уберут из перечня поручений Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение соответствующего законопроекта на фоне изменения эпидемиологической ситуации в стране из-за нового штамма коронавируса. По его словам, при "Омикроне" наблюдается иная динамика распространения патогена, а также по-другому протекает COVID-19.

"Поэтому вот эти вот первый и второй пункты (перечня поручений президента. – Прим. ред.) мы, конечно, их будем убирать, аннулировать", – сказал представитель Кремля.

14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, принятый Госдумой в первом чтении законопроект готовился в связи с распространением штамма "Дельта", однако в настоящее время это будут новые вызовы.

Позже на сайте Кремля появился перечень поручений президента по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который состоялся 17 декабря прошлого года. Первые два пункта касались доработки законопроекта о ковид-сертификатах. В частности, Путин поручил учесть необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан при реализации данного закона, а также проанализировать, как соответствующие меры скажутся на отдельных отраслях российской экономики.

