Пункты про законопроект о QR-кодах уберут из поручений Путина – Песков

Фото: kremlin.ru
Пункты о доработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах уберут из перечня поручений Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение соответствующего законопроекта на фоне изменения эпидемиологической ситуации в стране из-за нового штамма коронавируса. По его словам, при "Омикроне" наблюдается иная динамика распространения патогена, а также по-другому протекает COVID-19.
"Поэтому вот эти вот первый и второй пункты (перечня поручений президента. – Прим. ред.) мы, конечно, их будем убирать, аннулировать", – сказал представитель Кремля.
14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, принятый Госдумой в первом чтении законопроект готовился в связи с распространением штамма "Дельта", однако в настоящее время это будут новые вызовы.
Позже на сайте Кремля появился перечень поручений президента по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который состоялся 17 декабря прошлого года. Первые два пункта касались доработки законопроекта о ковид-сертификатах. В частности, Путин поручил учесть необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан при реализации данного закона, а также проанализировать, как соответствующие меры скажутся на отдельных отраслях российской экономики.
Голикова объявила, что власти отложили законопроект о QR-кодах
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