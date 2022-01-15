Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах

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Владимир Путин поручил правительству совместно с российским парламентом и бизнес-сообществом доработать законопроект о QR-кодах. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8, <...> обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", – говорится в документе.

В частности, в обновленном документе должно быть предусмотрено положение о доступности ковид-сертификатов для граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса, переболевших COVID-19 или имеющих противопоказания к прививке. Глава государства также потребовал проанализировать как соответствующие меры, в случае их принятия, скажутся на отдельных отраслях российской экономики.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, принятый Госдумой в первом чтении законопроект готовился в связи с распространением штамма "Дельта", однако в настоящее время это будут новые вызовы.

