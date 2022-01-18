Жириновский призвал запретить крещенские купания в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости запретить крещенские купания в 2022 года из-за угрозы, которую несет распространение "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Крещенские купания. Ну запретите вы в этом году. Ну какие купания, когда вы сами нам говорите, что через неделю будет пик заражаемости в России от этого "Омикрон"-вируса. Уже церковь выступила против", – подчеркнул Жириновский.

Также он напомнил, что переохлаждение организма представляет большую опасность для здоровья.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заявила, что перед крещенскими купаниями необходимо оценить свои физические возможности и проконсультироваться с врачом. Также депутат призвала соблюдать необходимые противокоронавирусные меры, в частности носить маски и соблюдать дистанцию.