Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:45

Жириновский призвал запретить крещенские купания в 2022 году

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости запретить крещенские купания в 2022 года из-за угрозы, которую несет распространение "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Крещенские купания. Ну запретите вы в этом году. Ну какие купания, когда вы сами нам говорите, что через неделю будет пик заражаемости в России от этого "Омикрон"-вируса. Уже церковь выступила против", – подчеркнул Жириновский.

Также он напомнил, что переохлаждение организма представляет большую опасность для здоровья.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заявила, что перед крещенскими купаниями необходимо оценить свои физические возможности и проконсультироваться с врачом. Также депутат призвала соблюдать необходимые противокоронавирусные меры, в частности носить маски и соблюдать дистанцию.

В РПЦ призвали не совершать крещенских купаний в 2022 году

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать