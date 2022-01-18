В Госдуме рекомендовали проконсультироваться с врачом перед крещенскими купаниями

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Перед крещенскими купаниями необходимо оценить свои физические возможности и проконсультироваться с врачом, заявила депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Экстремальные перепады температур показаны закаленным и здоровым людям, а неподготовленным гражданам, людям с хроническими заболеваниями, беременным или маленьким детям лучше совершить крещенский обряд, приняв контрастный душ дома", – сказала Кусайко Агентству "Москва".
Также депутат призвала соблюдать необходимые противокоронавирусные меры, в частности носить маски и соблюдать дистанцию.
По словам Кусайко, на фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Улан-Удэ, Иркутска, Перми, Красноярска, Томской и Ростовской областей не будут проводить крещенские купания. При этом в других регионах купания будут организованы с соблюдением ограничительных мер.
Ранее в Минздраве Московской области заявили, что людям, привившимся от коронавируса, не следует принимать участия в крещенских купаниях, если с момента вакцинации прошло меньше недели. Также окунаться не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями и маленьким детям.
Подмосковный Минздрав рекомендовал не купаться в Крещение после прививки от COVID-19
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