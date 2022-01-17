Спасатели рассказали об опасности купания на Крещение в нетрезвом виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Купание на Крещение в нетрезвом виде может привести к повышению артериального давления и сердечному приступу, рассказали РИА Новости в МЧС по Московской области.

Также спасатели предостерегли от купания людей с бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, специалисты рекомендовали посещать только специально оборудованные места, а на лед выходить по очереди на расстоянии не менее 3–5 метров друг от друга. При этом маленьким детям без взрослых доступ к проруби запрещен.

Ранее врач-терапевт Елена Черненко предупредила, что неподготовленные к купанию на Крещение люди с ослабленным иммунитетом могут пострадать от обострения хронических заболеваний. Вероятно и развитие новых инфекционных болезней.

