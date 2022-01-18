Диетолог рассказала о правилах питания перед крещенскими купаниями

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Организму понадобится энергия из продуктов, которые быстро усваиваются и не требуют большого количества тепла и крови для переваривания, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Жирная баранина и говядина очень энергоемкие, плотные, но не нужно есть такие блюда перед погружением, потому что организм будет нацелен на их переваривание, а нам нужно решать совершенно другие задачи", – сказала эксперт RT.
Соломатина отметила, что еда также должна быть легкой. Так, организму подойдут омлет с овощами, индейка, курица с гарниром и жирная морская рыба, которая содержит омегу-3 и дает организму согреться. Также ненасыщенные жирные кислоты можно найти в льняном масле и грецких орехах.
"Если человек любит злаки, можно съесть кашу, это даст энергию и запас гликогена, который тоже будет очень быстро расходоваться", – добавила она.
Диетолог предостерегла от употребления алкоголя перед купанием. Однако, по словам Соломатиной, разрешается выпить глинтвейн или сбитень при условии нахождения в теплом помещении. После купания рекомендуется выпить травяные чаи с медом.
"Питание после проруби должно быть горячим, объемным, согревающим, это могут быть супы-пюре со сметаной, с кусочком сливочного масла, крупяные тягучие, обволакивающие и достаточно легко перевариваемые блюда. Чтобы восстановить белок, добавить легкие белковые продукты и белки животного происхождения", – заключила Соломатина.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что совсем отказаться от крещенских купаний следует людям с хроническими заболеваниями и после приема алкоголя. Также эксперт посоветовал после окунания в прорубь обтереться и оказаться в теплом месте.
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