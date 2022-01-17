Подмосковный Минздрав рекомендовал не купаться в Крещение после прививки от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Людям, привившимся от коронавируса, не следует принимать участие в крещенских купаниях, если с момента вакцинации прошло меньше недели. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
"Минздрав Московской области рекомендует: воздержаться от купаний в течение семи дней после прививки от COVID-19", – говорится в соответствующей памятке.
Помимо этого, окунаться в прорубь не следует людям с хроническими заболеваниями, незакаленным или только вышедшим после болезни людям, а также маленьким детям. В ведомстве напомнили, что ныряние в ледяную воду является серьезным стрессом для организма, поэтому заранее следует посоветоваться с врачом.
В числе негативных последствий для неподготовленных граждан выделяют развитие ОРВИ, простуды и обострение хронических заболеваний.
При выборе места для купания следует отдавать предпочтение тем, где дежурят медики и спасатели. Перед входом в воду необходимо измерить давление, продолжить можно, только если оно в норме. Погружаться стоит постепенно, чтобы избежать спазма сосудов головы и не потерять сознание. Проводить в воде больше 1–2 минут нельзя.
В числе других рекомендаций – необходимость поесть за 2–3 часа до погружения и не пить алкоголь до и после купания. Выйдя из воды, человеку следует насухо вытереться, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.
Традиционные крещенские купания состоятся в ночь с 18 на 19 января. В Москве для этого будет оборудовано 57 площадок с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В Москве будут открыты 57 мест для крещенских купаний
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