Врач объяснил, кому стоит воздержаться от крещенских купаний

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Совсем отказаться от крещенских купаний следует людям с хроническими заболеваниями и после приема алкоголя, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.
"Самое главное – не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой не нужно участвовать в крещенских купаниях", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Он отметил, что подготовка к крещенским купаниям обычно начинается еще летом. Эксперт посоветовал после окунания в прорубь обтереться и оказаться в теплом месте. Малышев также признался, что никогда не видел заболевших после крещенских купаний людей, как среди закаленных, так и незакаленных.
Помимо этого, подчеркнул врач, в очереди к проруби необходимо соблюдать дистанцию, а во время переодевания в помещении следует надеть маску.
Ранее Минздрав Подмосковья рекомендовал привившимся от коронавируса не принимать участие в крещенских купаниях, если с момента вакцинации прошло меньше недели. В ведомстве также рассказали, что в прорубь не следует окунаться людям с хроническими заболеваниями, незакаленным, а также маленьким детям.
В министерстве напомнили, что ныряние в ледяную воду является серьезным стрессом для организма, поэтому заранее следует посоветоваться с врачом.
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