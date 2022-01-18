Врач объяснил, кому стоит воздержаться от крещенских купаний

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Совсем отказаться от крещенских купаний следует людям с хроническими заболеваниями и после приема алкоголя, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

"Самое главное – не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой не нужно участвовать в крещенских купаниях", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Он отметил, что подготовка к крещенским купаниям обычно начинается еще летом. Эксперт посоветовал после окунания в прорубь обтереться и оказаться в теплом месте. Малышев также признался, что никогда не видел заболевших после крещенских купаний людей, как среди закаленных, так и незакаленных.

Помимо этого, подчеркнул врач, в очереди к проруби необходимо соблюдать дистанцию, а во время переодевания в помещении следует надеть маску.

Ранее Минздрав Подмосковья рекомендовал привившимся от коронавируса не принимать участие в крещенских купаниях, если с момента вакцинации прошло меньше недели. В ведомстве также рассказали, что в прорубь не следует окунаться людям с хроническими заболеваниями, незакаленным, а также маленьким детям.

В министерстве напомнили, что ныряние в ледяную воду является серьезным стрессом для организма, поэтому заранее следует посоветоваться с врачом.