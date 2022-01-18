Где в Москве пройдут крещенские купания 18–19 января

В этом году для традиционных крещенских купаний по всей Москве организовали 57 точек. Они оснащены подходами и спусками к воде, а также туалетами и обогреваемыми раздевалками. Рассказываем, где в столице можно окунуться с 18 по 19 января и какие дорожные ограничения ожидают водителей в связи с праздником.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Места для крещенских купаний

Жители столицы могут принять участие в крещенских купаниях в девяти городских округах. На площадках будут соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Также они оборудованы подходами и спусками к воде, туалетами и обогреваемыми раздевалками.

Кроме того, на территории размещены пункты питания и парковки. Для безопасности горожан на мероприятиях будут присутствовать медики, спасатели и полицейские.

На севере столицы (САО) площадки размещаются по следующим адресам:

Большой Садовый пруд (улица Большая Академическая, владение 38А);

акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от поста МЧС "Левобережная" (Прибрежный проезд, дома 1–7);

Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8);

акватория Химкинского водохранилища у поста МЧС "Центральная" (Ленинградское шоссе, дома 25–45).

СВАО

ВАО

озеро Святое (улица Оранжерейная, дом 18);

Терлецкие пруды (Свободный проспект, дом 2);

купель "Вернисаж в Измайлово" (Измайловское шоссе, 73Ж);

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5, парк "Сокольники");

озеро Белое (улица Заозерная, дома 2–6).

ЮАО

Верхний Царицынский пруд (улица Дольская, дом 1);

пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2);

Борисовские пруды (улица Борисовские Пруды, владение 2).

Москвичам рассказали, как будут организованы крещенские купания в столице

На северо-востоке Москвы () горожане могут окунуться в Дворцовом пруду по адресу улица 1-я Останкинская, дом 7, строение 1. На востоке столицы () посетителей ждут на пяти площадках:На юге столицы () организованы три места для крещенских купаний:

Жителям юго-запада (ЮЗАО) доступны следующие площадки:

пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8);

Большой Воронцовский пруд (улица Воронцовские Пруды, дом 3);

зона отдыха "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12);

Черневский Верхний пруд (улица Черневская, строение 1);

пруд № 4 на территории санатория РАН (улица Профсоюзная, дом 123Б).

ЗАО

Филевская пойма (Филевский бульвар, дом 21);

парк "Фили" (улица Большая Филевская, дом 40А);

река Москва в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41);

Мещерский пруд (улица Воскресенская, дом 3А).

СЗАО

Ландшафтный парк "Митино" (улица Барышиха, владение 4);

пруд № 4 каскада прудов на реке Чернушке в парке "Покровское-Стрешнево" (Иваньковское шоссе, дом 3);

парк "Северное Тушино" (улица Свободы, дом 56);

Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3);

Кировская пойма (напротив дома 2 по улице Исаковского);

Малое Бездонное озеро (улица Таманская, дом 91);

Карамышевская набережная, дома 13–15;

яхт-порт "Алые паруса" (улица Авиационная, дом 79–1);

пруд в селе Рождествено (улица Муравская, за храмом Рождества Христова).

ЗелАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Западном округе столицы () крещенские купания пройдут по адресам:На северо-западе () размещены девять площадок:Кроме того, площадки для купаний доступны и в Зеленограде (). Они располагаются в зонах отдыха Черного озера и озера Школьного.

Жители ТиНАО смогут посетить целых 20 площадок на территории округа:

поселение Внуковское, ДСК "Мичуринец", улица Андрея Тарковского, дом 1;

поселение Вороновское, село Покровское, дом 11, купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы;

поселение Вороновское, село Богоявление, дом 1;

поселение Вороновское, село Никольское, улица Центральная, владение 29;

поселение Воскресенское, дом 11А, клуб-отель "Воскресенское";

поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево, купель блаженной Ксении Петербургской;

поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9А;

поселение Кленовское, деревня Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской;

поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82;

поселение Марушкинское, деревня Марушкино, народный парк "Ручеек";

поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного Образа;

поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, строение 43;

поселение Московский, проезд 389;

поселение Мосрентген, дом 1, средний пруд каскада прудов;

поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской;

поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88;

городской округ Троицк, зона отдыха "Заречье", "Рыболовно-спортивная база";

поселение Филимонковское, деревня Кнутово;

поселение Щаповское, село Ознобишино, купель вблизи храма Святой Троицы;

поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22А.

Дорожные ограничения

Фото: transport.mos.ru

В связи с крещенскими купаниями на нескольких улицах города перекроют движение транспорта. В частности, для проезда будут недоступны Санаторная и Тютчевская аллеи неподалеку от метро "Коньково".

Также временно закроют въезды с улицы Торговой на Проектируемый проезд № 6718 и с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу (в сторону Мещерского проезда). Кроме того, нельзя будет проехать по Мещерскому проспекту: от Воскресенской улицы до Прудовой, а также от улицы Палисадной до 1-го Дачно-Мещерского проезда. Дорожные ограничения будут действовать с 18:00 18 января до 06:00 19 января.

