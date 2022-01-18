Где в Москве пройдут крещенские купания 18–19 января

В этом году для традиционных крещенских купаний по всей Москве организовали 57 точек. Они оснащены подходами и спусками к воде, а также туалетами и обогреваемыми раздевалками. Рассказываем, где в столице можно окунуться с 18 по 19 января и какие дорожные ограничения ожидают водителей в связи с праздником.
Места для крещенских купаний
Жители столицы могут принять участие в крещенских купаниях в девяти городских округах. На площадках будут соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Также они оборудованы подходами и спусками к воде, туалетами и обогреваемыми раздевалками.
Кроме того, на территории размещены пункты питания и парковки. Для безопасности горожан на мероприятиях будут присутствовать медики, спасатели и полицейские.
На севере столицы (САО) площадки размещаются по следующим адресам:
- Большой Садовый пруд (улица Большая Академическая, владение 38А);
- акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от поста МЧС "Левобережная" (Прибрежный проезд, дома 1–7);
- Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8);
- акватория Химкинского водохранилища у поста МЧС "Центральная" (Ленинградское шоссе, дома 25–45).
На северо-востоке Москвы (СВАО) горожане могут окунуться в Дворцовом пруду по адресу улица 1-я Останкинская, дом 7, строение 1. На востоке столицы (ВАО) посетителей ждут на пяти площадках:
- озеро Святое (улица Оранжерейная, дом 18);
- Терлецкие пруды (Свободный проспект, дом 2);
- купель "Вернисаж в Измайлово" (Измайловское шоссе, 73Ж);
- Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5, парк "Сокольники");
- озеро Белое (улица Заозерная, дома 2–6).
На юге столицы (ЮАО) организованы три места для крещенских купаний:
- Верхний Царицынский пруд (улица Дольская, дом 1);
- пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2);
- Борисовские пруды (улица Борисовские Пруды, владение 2).
Москвичам рассказали, как будут организованы крещенские купания в столице
Жителям юго-запада (ЮЗАО) доступны следующие площадки:
- пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8);
- Большой Воронцовский пруд (улица Воронцовские Пруды, дом 3);
- зона отдыха "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12);
- Черневский Верхний пруд (улица Черневская, строение 1);
- пруд № 4 на территории санатория РАН (улица Профсоюзная, дом 123Б).
В Западном округе столицы (ЗАО) крещенские купания пройдут по адресам:
- Филевская пойма (Филевский бульвар, дом 21);
- парк "Фили" (улица Большая Филевская, дом 40А);
- река Москва в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41);
- Мещерский пруд (улица Воскресенская, дом 3А).
На северо-западе (СЗАО) размещены девять площадок:
- Ландшафтный парк "Митино" (улица Барышиха, владение 4);
- пруд № 4 каскада прудов на реке Чернушке в парке "Покровское-Стрешнево" (Иваньковское шоссе, дом 3);
- парк "Северное Тушино" (улица Свободы, дом 56);
- Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3);
- Кировская пойма (напротив дома 2 по улице Исаковского);
- Малое Бездонное озеро (улица Таманская, дом 91);
- Карамышевская набережная, дома 13–15;
- яхт-порт "Алые паруса" (улица Авиационная, дом 79–1);
- пруд в селе Рождествено (улица Муравская, за храмом Рождества Христова).
Кроме того, площадки для купаний доступны и в Зеленограде (ЗелАО). Они располагаются в зонах отдыха Черного озера и озера Школьного.
Жители ТиНАО смогут посетить целых 20 площадок на территории округа:
- поселение Внуковское, ДСК "Мичуринец", улица Андрея Тарковского, дом 1;
- поселение Вороновское, село Покровское, дом 11, купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- поселение Вороновское, село Богоявление, дом 1;
- поселение Вороновское, село Никольское, улица Центральная, владение 29;
- поселение Воскресенское, дом 11А, клуб-отель "Воскресенское";
- поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево, купель блаженной Ксении Петербургской;
- поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9А;
- поселение Кленовское, деревня Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской;
- поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82;
- поселение Марушкинское, деревня Марушкино, народный парк "Ручеек";
- поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного Образа;
- поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, строение 43;
- поселение Московский, проезд 389;
- поселение Мосрентген, дом 1, средний пруд каскада прудов;
- поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской;
- поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88;
- городской округ Троицк, зона отдыха "Заречье", "Рыболовно-спортивная база";
- поселение Филимонковское, деревня Кнутово;
- поселение Щаповское, село Ознобишино, купель вблизи храма Святой Троицы;
- поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22А.
Дорожные ограничения
Фото: transport.mos.ru
В связи с крещенскими купаниями на нескольких улицах города перекроют движение транспорта. В частности, для проезда будут недоступны Санаторная и Тютчевская аллеи неподалеку от метро "Коньково".
Также временно закроют въезды с улицы Торговой на Проектируемый проезд № 6718 и с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу (в сторону Мещерского проезда). Кроме того, нельзя будет проехать по Мещерскому проспекту: от Воскресенской улицы до Прудовой, а также от улицы Палисадной до 1-го Дачно-Мещерского проезда. Дорожные ограничения будут действовать с 18:00 18 января до 06:00 19 января.
Фото: transport.mos.ru