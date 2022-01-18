Циклон "Ханнелоре" увеличил снежный покров в Москве до 48 см

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
С понедельника Москва находится под влияниями циклона "Ханнелоре", из-за которого высота снежного покрова в городе увеличилась на 8 сантиметров. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Во вторник высота снега на главной метеостанции на ВДНХ составила 37 сантиметров, что является максимумом с начала зимы. Больше всего снежный покров увеличился в ТиНАО – до 48 сантиметров, а также в Тушине и на острове Балчуг – до 41 сантиметра. В Подмосковье по этому показателю лидирует поселок Черусти – 52 сантиметра.
Во вторник в Москве продолжился снегопад, который начался в городе накануне. По словам синоптика Евгения Тишковца, Москва оказалась в центре циклонической воронки. Пик осадков пришелся на 06:00–07:00. Из-за непогоды видимость снизилась до 1 километра и меньше, на дорогах возникли заносы.
Ожидается, что 18 января снегопад в столице закончится в первой половине дня. В среду осадки маловероятны. В следующий раз снег пойдет в четверг.
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 02:00 20 января, а предупреждение о метели и ветре с порывами 15–17 метров в секунду – до 15:00 вторника.
На фоне непогоды усиленно работают городские службы. В понедельник в 23:00 уборочная техника приступила к подметанию улиц и их противогололедной обработке. Особое внимание было уделено очистке тротуаров, территорий вблизи остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, социальных объектов. Работы повторяются по мере необходимости.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 января
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