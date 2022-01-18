Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада в круглосуточном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Заммэра столицы Петр Бирюков заявил, что сильный снегопад, который начался 16 января, завершится во второй половине дня 18 января. При этом за полтора дня сугробы местами увеличились до 14 сантиметров.

"Городские службы работают в усиленном режиме. В уборке снега задействованы более 90 000 рабочих и около 12 000 единиц техники. В первую очередь ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб", – отметил Бирюков.

Городские службы проводят механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой.

"Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с понимаем относиться к работе городских служб", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с понедельника Москва находится под влияниями циклона "Ханнелоре", из-за которого высота снежного покрова в городе увеличилась на 8 сантиметров. Во вторник высота снега на главной метеостанции на ВДНХ составила 37 сантиметров, что является максимумом с начала зимы. Больше всего снежный покров увеличился в ТиНАО – до 48 сантиметров, а также в Тушине и на острове Балчуг – до 41 сантиметра.