Два подростка покончили с собой в Москве – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Два 14-летних подростка покончили с собой в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщения об обнаружении тел поступили в полицию между 08:00 и 09:00 31 января. Погибшую школьницу нашли возле дома 60, корпуса 4, по Нагатинской набережной.

Тело мальчика с похожими травмами нашли во 2-м Волконском переулке. По факту произошедшего полицейские возбудили два уголовных дела по статье о доведении до самоубийства.

Ранее сообщалось, что мужчина упал на 10-летнюю девочку с балкона 18-го этажа дома в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в Приморском районе города. У 46-летнего погибшего были проблемы на работе. Кроме того, он наблюдался у психиатра.

