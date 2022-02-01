Мужчина упал на ребенка с балкона 18-го этажа в Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина упал на 10-летнюю девочку с балкона 18-го этажа дома в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил источник.

ЧП произошло в Приморском районе города. У 46-летнего погибшего были проблемы на работе. Кроме того, он наблюдался у психиатра. Перед падением мужчина вышел на балкон поговорить по телефону с начальником.

"Ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом "перелом ноги", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьница смогла выжить после падения с 22-го этажа дома на Загорьевской улице в Москве. Позднее стало известно, что накануне девушка употребляла алкоголь.

По факту происшествия правоохранительными органами была начата проверка. Данную ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она добавила, что семья и девочка находятся под вниманием социальных служб и медиков.

