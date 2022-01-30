Стали известны подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Девушка, выпавшая из окна 22-го этажа дома в Москве, накануне употребляла алкоголь на вечеринке с друзьями. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что школьница подошла к окну и выпала из него в сугроб. В результате она получила царапины и сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось, что школьница смогла выжить после падения с 22-го этажа дома на Загорьевской улице в Москве. В настоящее время за состоянием ребенка наблюдают врачи.

По факту происшествия правоохранительными органами начата проверка. Данную ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она добавила, что семья и девочка находятся под вниманием социальных служб и медиков.

