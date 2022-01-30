Школьница в Москве смогла выжить после падения с 22-го этажа – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Школьница в Москве смогла выжить после падения с 22-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Загорьевской улице. Сейчас за состоянием ребенка наблюдают врачи.

Источник агентства добавил, что по факту происшествия правоохранительными органами уже начата проверка.

Ранее из окна 3-го этажа дома на улице Донбасской выпал пятилетний ребенок. В момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.

Проверку по факту инцидента начала столичная прокуратура. Выяснилось, что на базе квартиры был организован мини-детский сад. Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала происшествие, отметив, что дети в этом частном саду находились в ужасных условиях.