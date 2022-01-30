Школьница в Москве смогла выжить после падения с 22-го этажа – СМИ

09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Школьница в Москве смогла выжить после падения с 22-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Загорьевской улице. Сейчас за состоянием ребенка наблюдают врачи.
Источник агентства добавил, что по факту происшествия правоохранительными органами уже начата проверка.
Ранее из окна 3-го этажа дома на улице Донбасской выпал пятилетний ребенок. В момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.
Проверку по факту инцидента начала столичная прокуратура. Выяснилось, что на базе квартиры был организован мини-детский сад. Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала происшествие, отметив, что дети в этом частном саду находились в ужасных условиях.
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