Женщина погибла после падения из окна дома на севере-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Молодая женщина погибла после падения из окна девятого этажа жилого дома в Южном Медведкове, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел по адресу Ясный проезд, дом 4, корпус 1", – говорится в сообщении.

По факту гибели женщины правоохранительные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что полиция Новосибирска выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины, чьи тела были найдены под окнами многоэтажки в центре города.

До этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух детей под окнами жилого дома на севере Москвы. По данным следствия, женщина взяла на руки детей и выпала вместе с ними из окна.

