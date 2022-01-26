Женщина погибла после падения из окна дома на севере-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Молодая женщина погибла после падения из окна девятого этажа жилого дома в Южном Медведкове, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.
"Инцидент произошел по адресу Ясный проезд, дом 4, корпус 1", – говорится в сообщении.
По факту гибели женщины правоохранительные органы начали проверку.
Ранее сообщалось, что полиция Новосибирска выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины, чьи тела были найдены под окнами многоэтажки в центре города.
До этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух детей под окнами жилого дома на севере Москвы. По данным следствия, женщина взяла на руки детей и выпала вместе с ними из окна.