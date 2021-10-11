СК возбудил дело после обнаружения тел женщины и детей под окнами дома в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух детей под окнами жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина взяла на руки детей и выпала вместе с ними из окна.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, допрашивают соседей. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования уголовного дела.