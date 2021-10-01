Мумии людей нашли в подъезде дома и припаркованной машине в Одинцове

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В подмосковном Одинцове обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

"Мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовой в Одинцове, а мумифицированное тело мужчины – в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Специалисты провели осмотр места и назначили медицинские судебные экспертизы. В настоящее время устанавливается местонахождение людей, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве цыганки избили женщину-адвоката за отказ в гадании. Правоохранители организовали проверку.