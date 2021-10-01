Материалы против блогера, сделавшего непристойное фото у храма, направили в СК

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Столичная полиция передала в Следственный комитет материалы в отношении блогера Руслана Бобиева и девушки, которые сделали непристойное фото напротив храма на Красной площади. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета", – приводятся в публикации слова пресс-службы ГУ МВД Москвы.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. После проверки всех обстоятельств СК примет процессуальное решение.

Ранее СМИ распространили фотографию Бабиева, на которой он стоит напротив храма Василия Блаженного, а перед ним на коленях сидит девушка в форме полиции, изображая половой акт.

Позже блогера задержала полиция. Молодой человек извинился за фотографию и пообещал больше подобного не делать.

