Материалы против блогера, сделавшего непристойное фото у храма, направили в СК

13:04
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Столичная полиция передала в Следственный комитет материалы в отношении блогера Руслана Бобиева и девушки, которые сделали непристойное фото напротив храма на Красной площади. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
"Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета", – приводятся в публикации слова пресс-службы ГУ МВД Москвы.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. После проверки всех обстоятельств СК примет процессуальное решение.
Ранее СМИ распространили фотографию Бабиева, на которой он стоит напротив храма Василия Блаженного, а перед ним на коленях сидит девушка в форме полиции, изображая половой акт.
Позже блогера задержала полиция. Молодой человек извинился за фотографию и пообещал больше подобного не делать.
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