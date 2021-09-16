Суд оставил в СИЗО стримера, напавшего на женщину в Измайлове

16:33
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мосгорсуд признал законным арест стримера Игоря Малихова по делу о хулиганстве. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как уточнили в пресс-службе суда, в силе оставили решение суда первой инстанции. Рассмотрение дела проходило в отсутствие Малихова, его интересы представлял адвокат.
Как сообщалось ранее, Измайловский суд заключил Малихова под стражу. Под арестом также оказался стример Евгений Дмитерко.
Уголовное дело против них завели после нападения на 55-летнюю женщину в Измайловском парке. Треш-стримеры распылили в лицо пострадавшей содержимое перцового баллончика.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Москвы.
Суд арестовал второго стримера за нападение с перцовым баллончиком на женщину в Москве
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