Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами многоэтажки в центре Новосибирска

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Фото: vk.com/act54
Полиция Новосибирска выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины, чьи тела были найдены под окнами многоэтажки в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД.
По информации местных СМИ, погибшие были обнаружены у дома 48/1 по улице Челюскинцев, который расположен напротив Новосибирского государственного цирка. На вид им 30–35 лет.
"На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух детей под окнами жилого дома на севере Москвы. По данным следствия, женщина взяла на руки детей и выпала вместе с ними из окна.
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