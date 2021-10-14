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Студент МГУ погиб после падения с 14-го этажа общежития на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"Произошло падение студента с высоты – предварительно, с 14-го этажа общежития", – сказал собеседник агентства.

Общежитие, в котором проживают студенты МГУ, находится на улице Шверника, дом 19, корпус 2.

На данный момент выясняются личность погибшего и все обстоятельства случившегося.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух детей под окнами жилого дома на севере Москвы. По данным следствия, женщина взяла на руки детей и выпала вместе с ними из окна.