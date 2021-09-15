Четырехлетний мальчик выпал из окна на юге Москвы

12:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Москве.
По данным следователей, утром 15 сентября ребенок остался на непродолжительное время без присмотра.
"Мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та, продавившись под весом ребенка, выпала. В результате мальчик упал с четвертого этажа", – говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего Нагатинским отделом следственного управления СК по Москве организована проверка.
Ранее семьям с детьми предложили безвозмездно устанавливать замки на окна. Все из-за того, что летом часто появляются сообщения о том, что дети выпадают из окон.
В Новокузнецке прохожая поймала ребенка, выпавшего из окна
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