Четырехлетний мальчик выпал из окна на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Москве.

По данным следователей, утром 15 сентября ребенок остался на непродолжительное время без присмотра.

"Мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та, продавившись под весом ребенка, выпала. В результате мальчик упал с четвертого этажа", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Нагатинским отделом следственного управления СК по Москве организована проверка.

Ранее семьям с детьми предложили безвозмездно устанавливать замки на окна. Все из-за того, что летом часто появляются сообщения о том, что дети выпадают из окон.