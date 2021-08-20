Эксперт по безопасности объяснил, спасут ли детей защитные замки на окнах

18:04
Фото: depositphotos/shalamov
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, есть ли необходимость в безвозмездной установке защитных замков на окна.
Ранее с таким предложением выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо он направил главе МЧС Евгению Зиничеву. Курдесов сослался на статистику МВД, согласно которой в 2020 году в России из окон выпали 1 339 детей, из них 145 погибли.
Автор инициативы считает, что это происходит не только из-за невнимательности родителей, но и из-за отсутствия на окнах многоквартирных домов специальных блокирующих устройств.
Сергей Гринин рассказал, что чаще всего замок с ключиком находится в ручке оконной двери. Его установка обходится не более чем в 1–2 тысячи рублей, отметил эксперт. По его словам, вреда от предложенной инициативы точно не будет, так как это устройство действительно может спасти чью-то жизнь. Однако замки в вопросе безопасности детей не являются панацеей, подчеркнул Гринин.
"Как только окно ставится в определенное положение, нужно вытащить ключик. Ручка будет заблокирована. Но пока ключики в замке – это бесполезная игрушка. А родители, которые сами не озаботились, в общем-то, не очень дорогой штукой, вряд ли будут сильно с этим заморачиваться", – считает эксперт по безопасности.
Однако, если пользоваться этим замком правильно, он может принести большую пользу, говорит Гринин.
"Не в меру активный подросток этот замок может просто сломать или свинтить ручку. Но когда ребенок доходит до таких умений, случайно из окна он уже не вывалится. Детям младшего возраста открыть окно без ключа будет очень сложно", – рассказал собеседник Москвы 24.
Гринин заявил, что не видит необходимости в бесплатной установке защитных замков всем семьям с детьми.
"Непонятно, почему это должно делаться за счет государства. Как ни крути, дети – это в первую очередь ответственность родителей. Вот я в свое время за свой счет поставил все, что необходимо. А безответственным родителям поставят эти устройства за счет наших налогов", – резюмировал Гринин.
Ранее инициативу прокомментировал депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, защитный замок безвозмездно можно устанавливать только семьям, у которых нет средств на решение этого вопроса.
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