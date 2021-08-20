В Госудуме прокомментировали идею безвозмездно ставить замки на окна семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме оценили предложение безвозмездно ставить защитные замки на окна семьям с детьми. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал данное предложение в беседе с RT.
"Прежде чем предлагать, я считаю, давайте мы изучим, а насколько стоит в обществе вопрос о необходимости установить эти ограничители на окна. В том случае, если действительно есть семьи, у которых нет средств этот вопрос решить, то вот таким семьям надо помогать", – заявил депутат.
Парламентарий добавил, что семьи могут самостоятельно установить замки: стоимость ограничителя невысока, а монтаж довольно прост.
"Ограничитель можно установить самому, вкрутив четыре самореза. Никакой сложности нет. Я не думаю, что в обществе существует массовый запрос на такое предложение. Человеку самому будет проще это сделать, чем подавать заявки, вызывать мастера и прочее", – пояснил Нилов.
Безвозмездно устанавливать замки на окнах семьям с детьми, проживающим в многоэтажках, предложил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он отметил, что сообщения о падении из окон и гибели малолетних детей поступают из разных регионов России каждое лето.
По данным МВД, в 2020 году в России из окон выпали 1 339 детей, 145 из них погибли. Курдесов убежден, что такие ситуации происходят не только из-за невнимательности родителей, но и из-за отсутствия на окнах квартир специальных блокирующих устройств, предотвращающих открытие окон детьми.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: