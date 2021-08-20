В Госудуме прокомментировали идею безвозмездно ставить замки на окна семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме оценили предложение безвозмездно ставить защитные замки на окна семьям с детьми. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал данное предложение в беседе с RT.

"Прежде чем предлагать, я считаю, давайте мы изучим, а насколько стоит в обществе вопрос о необходимости установить эти ограничители на окна. В том случае, если действительно есть семьи, у которых нет средств этот вопрос решить, то вот таким семьям надо помогать", – заявил депутат.

Парламентарий добавил, что семьи могут самостоятельно установить замки: стоимость ограничителя невысока, а монтаж довольно прост.

"Ограничитель можно установить самому, вкрутив четыре самореза. Никакой сложности нет. Я не думаю, что в обществе существует массовый запрос на такое предложение. Человеку самому будет проще это сделать, чем подавать заявки, вызывать мастера и прочее", – пояснил Нилов.

Безвозмездно устанавливать замки на окнах семьям с детьми, проживающим в многоэтажках, предложил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он отметил, что сообщения о падении из окон и гибели малолетних детей поступают из разных регионов России каждое лето.

По данным МВД, в 2020 году в России из окон выпали 1 339 детей, 145 из них погибли. Курдесов убежден, что такие ситуации происходят не только из-за невнимательности родителей, но и из-за отсутствия на окнах квартир специальных блокирующих устройств, предотвращающих открытие окон детьми.