В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя в супермаркете

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В супермаркете Новосибирска сержант-контрактник обезоружил грабителя с ножом. Как сообщили в Минобороны России, командование планирует его наградить, пишет РИА Новости.

"Сержант Эмиль Касымов... стал свидетелем того как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции", – говорится в сообщении.

Министру обороны Российской Федерации направлено предложение о награждении военнослужащего.

Ранее в Волгограде женщина пыталась украсть мобильный телефон в салоне сотовой связи, но сотрудник смог обезвредить грабительницу.