В Москве грабитель пытался отнять сумку у 70-летней женщины

В Москве на Остоженке неосмотрительный грабитель пытался отнять сумку у пожилой женщины. Все это произошло под камерами наблюдения. Но оказалось, что ограбить пенсионерку не так-то просто.

Она намертво вцепилась в сумку. Преступник тащил 70-летнюю москвичку за собой, пытался отцепить руки от сумки, но получил удар ногой. Тут на помощь пострадавшей пришли прохожие. Сейчас грабитель задержан. Сумка при пенсионерке, но ей пришлось обратиться за помощью к врачам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.