В Хабаровске студент угрожает взорвать здание университета – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Хабаровске студент угрожает взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в администрации учебного заведения сообщили, что студент страдает психическими расстройствами. Сообщается также, что сейчас перед зданием вуза собралась толпа студентов, которых срочно эвакуировали.

Отмечается, что информацию о случившемся проверяет региональный СК, в университете же ее опровергают. Официальных комментариев по данному инциденту пока не было.

Ранее сообщалось, что житель Казани заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. В связи с этим была оперативно проведена эвакуация жильцов из подъезда. Позднее мужчину удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело.