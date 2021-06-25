СК возбудил дело против угрожавшего взорвать гранату жителя Казани

13:50
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме в Казани, отказываясь пустить судебных приставов в свою квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.
"В отношении 44-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти")", – говорится в сообщении.
По данным следователей, утром 25 июня к мужчине пришли судебные приставы, но он заперся в квартире со своей сожительницей и стал угрожать, что взорвет якобы гранату.
"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения", – уточнили в СК.
Инцидент произошел в пятницу, 25 июня, в Казани. Житель дома 77 по улице Рихарда Зорге заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. В связи с этим была оперативно проведена эвакуация жильцов из подъезда. Позднее мужчину удалось задержать.
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