Один человек пострадал при стрельбе в Ивановской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области, сообщает ТАСС. Стрелявший оказал сопротивление и был ликвидирован.

По данным агентства, мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино.

"Нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению", – говорится в сообщении.

Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.