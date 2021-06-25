Фото: instagram.com/region116.dtp.official

Фото: instagram.com/region116.dtp.official

Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

По его словам, злоумышленник находится в квартире на улице Рихарда Зорге, дом 77. На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина страдает психическим расстройством. По его словам, в его квартире была неоднократно замечена свалка мусора.

Также он сообщил, что правоохранители уже задержали мужчину.

"Был инцидент, когда должник отказался платить, пришли судебные приставы с участковыми уполномоченными. После этого мужчина заперся в квартире, там находилась еще одна жительница. Для оказания силового содействия были привлечены сотрудники СОБР и Росгвардии. Женщина вышла самостоятельно, мужчину задержали", – рассказал собеседник агентства.

В мэрии Казани сообщили, что была проведена эвакуация из подъезда. Всего в доме расположено 160 квартир. Также на месте работают сотрудники правоохранительных органов и глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.

Ранее один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области. Мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино. Стрелявший оказал сопротивление и был ликвидирован. Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован.