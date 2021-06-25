11:32 (обновлено 25.06.2021 12:20)
Фото: instagram.com/region116.dtp.official
Фото: instagram.com/region116.dtp.official
Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
По его словам, злоумышленник находится в квартире на улице Рихарда Зорге, дом 77. На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина страдает психическим расстройством. По его словам, в его квартире была неоднократно замечена свалка мусора.
Также он сообщил, что правоохранители уже задержали мужчину.
"Был инцидент, когда должник отказался платить, пришли судебные приставы с участковыми уполномоченными. После этого мужчина заперся в квартире, там находилась еще одна жительница. Для оказания силового содействия были привлечены сотрудники СОБР и Росгвардии. Женщина вышла самостоятельно, мужчину задержали", – рассказал собеседник агентства.
В мэрии Казани сообщили, что была проведена эвакуация из подъезда. Всего в доме расположено 160 квартир. Также на месте работают сотрудники правоохранительных органов и глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.
Ранее один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области. Мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино. Стрелявший оказал сопротивление и был ликвидирован. Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован.
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