Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в рэпера Бледного

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения со стрельбой на рэпера Андрея Бледного у станции метро "Белорусская". Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября у ресторана на улице Тверской Заставы у дома 1. По словам очевидицы, в мужчину стреляли из предмета, похожего на пистолет. Она рассказала, что лицо у него было в крови.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину. От заявления и объяснений он отказался. Вызывать скорую помощь также не захотел. Установлено, что неизвестный из хулиганских побуждений два раза выстрелил в его сторону.

Уголовное дело расследуется по статье "Хулиганство с применением оружия".

Ранее в столичном районе Коньково между двумя мужчинами завязалась драка, которая завершилась стрельбой. Конфликт произошел на бытовой почве, в ходе которого один из его участников применил травматический пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. Оба мужчины были доставлены в отдел полиции.

