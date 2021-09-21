Пьяный мужчина угрожает взорвать жилой дом в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пьяный мужчина в Альметьевске Республики Татарстан угрожает взорвать жилой дом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Поступил звонок от местной жительницы о том, что мужчина пришел пьяным домой и угрожает взрывом. Все оперативные службы на месте, обстоятельства выясняются", – пояснили в ведомстве.

По некоторым данным, все происходит по адресу улица Сулейманова, дом 7.

В середине июня сообщалось, что житель Казани заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. В связи с этим была оперативно проведена эвакуация жильцов из подъезда. Позднее мужчину удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело.