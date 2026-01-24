Утопившая ребенка в столице женщина страдает психическим заболеванием

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина, утопившая ребенка в столице, имеет психическое расстройство, однако не состоит на учете, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

О ЧП стало известно 24 января. Тело ребенка с признаками утопления было найдено в квартире на Братеевской улице в Москве.

Как заявили в столичной прокуратуре, со слов матери телесные повреждения своему сыну причинила она. Женщине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.

До этого в Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве младенца. По данным СК, в квартире дома на улице Ушинского мать новорожденного положила младенца в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате младенец умер.