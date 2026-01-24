24 января, 13:46Происшествия
Женщина утопила ребенка на Братеевской улице в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Тело ребенка с признаками утопления найдено в квартире на Братеевской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, со слов матери телесные повреждения своему сыну причинила она", – говорится в сообщении.
Женщине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве младенца. По версии СК, в квартире дома на улице Ушинского мать новорожденного положила младенца в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате младенец умер.
Женщина была задержана. Она рассказала СМИ, что у нее якобы пропало молоко, поэтому она не смогла кормить ребенка. В результате мать младенца решила, что не сможет его вырастить, в связи с чем решила совершить убийство.