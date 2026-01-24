Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 13:46

Происшествия

Женщина утопила ребенка на Братеевской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело ребенка с признаками утопления найдено в квартире на Братеевской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"По предварительным данным, со слов матери телесные повреждения своему сыну причинила она", – говорится в сообщении.

Женщине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве младенца. По версии СК, в квартире дома на улице Ушинского мать новорожденного положила младенца в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате младенец умер.

Женщина была задержана. Она рассказала СМИ, что у нее якобы пропало молоко, поэтому она не смогла кормить ребенка. В результате мать младенца решила, что не сможет его вырастить, в связи с чем решила совершить убийство.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика