"Известия": Росстат включил поездки россиян в ОАЭ в методику расчета инфляции

Фото: depositphotos/samot

Росстат добавил поездки россиян в ОАЭ и на Черноморское побережье России в методику расчета инфляции, поскольку эти направления заметно выросли по спросу и расходам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на службу.

Отмечается, что в начале текущего года рост цен ускорился сильнее обычного. Если в январе 2025 года инфляция была на уровне 1,2%, то сейчас она приблизилась к 2%. При сохранении таких темпов итог месяца может выйти к 2,5%, считают эксперты.

Часть скачка связана с изменением состава учитываемых услуг. К примеру, новые туристические позиции отличаются сезонностью и резкими колебаниями цен. С начала года поездки по указанным направлениям выросли в цене на 10–15%.

При этом зарубежный туристический поток перераспределяется. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что лидером по-прежнему остается Турция с примерно 7 миллионами поездок, однако ее доля все равно снижается. В свою очередь, ОАЭ вышли на второе место с 2,5 миллиона туристов за год.

Специалисты предполагают, что Росстат включил ОАЭ в методику расчета инфляции в связи с устойчивым ростом популярности этого направления за последние три года. При этом учет поездок россиян на Черноморское побережье давно был необходим, так как именно там отдыхает основная часть туристов из РФ, добавили эксперты.

Годовая инфляция в России в период с 20 по 26 января, согласно данным Минэкономразвития, снизилась с 6,47 до 6,43%. Темпы роста цен на продовольственные товары замедлились до 0,37%, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,24%.

В Кремле нет опасений, что инфляцию в России не удастся удержать в пределах прогнозных 4–5%, заявлял ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Правительство России отслеживает ситуацию с ростом цен.