Медведев заявил, что Зеленскому "не сносить головы"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал фразу из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, говоря об украинском президенте Владимире Зеленском. Об этом он сообщил в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале.

Медведев признался, что с неохотой рассуждает о судьбе украинского лидера, поскольку он "уже настолько всем набил оскомину".

"Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин: "Аннушка уже пролила масло". Головы ему (Зеленскому. – Прим. ред.) не сносить", – сказал зампред Совбеза.

В интервью Медведев также заявил, что военная победа в СВО уже просматривается по целому ряду параметров. Он уточнил, что ему хотелось бы скорейшего достижения целей спецоперации на Украине.

Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием российской, американской и украинской делегаций пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля. По данным СМИ, встречу делегаций, запланированную на 1 февраля, отменили.