Reuters: в ЕС согласовали механизм выдачи Украине кредита на 90 миллиардов евро

Послы стран Евросоюза утвердили детали механизма финансирования Украины за счет еврозайма объемом 90 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным журналистов, согласование стало продолжением договоренностей, достигнутых на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда страны союза приняли решение использовать формат кредитной поддержки вместо прямой экспроприации российских активов.

Ранее Еврокомиссия одобрила выделение Украине финансовой помощи. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 60 миллиардов будут использованы для приобретения вооружений Киевом, а оставшиеся 30 миллиардов евро пойдут на покрытие бюджетных расходов Украины.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой этого решения. Он заявил, что те, кто полагается на российские репарации для погашения европейских кредитов Украине, живут в иллюзии или игнорируют реальность.