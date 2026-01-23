Экс-премьер Бельгии ди Рупо призвал прекратить финансирование Украины

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Депутат Европарламента и бывший глава правительства Бельгии Элио ди Рупо призвал остановить финансовую помощь Украине, пишет RT со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Экс-премьер назвал заявления украинского президента Владимира Зеленского в Давосе о Евросоюзе непристойными и оскорбительными для Запада. Лидер Украины высказался об обороноспособности европейских союзников, указав на "ничтожно малый" размер военного контингента ЕС в Гренландии.

"Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. Его комментарии, похоже, в первую очередь направлены на то, чтобы польстить самолюбию (президента США. – Прим. ред.) Дональда Трампа", – написал ди Рупо.

По мнению политика, ответом Европы на это должно стать закрытие финансовых потоков.

Трамп ранее заявил, что его встреча с Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе прошла хорошо. Также лидер Штатов добавил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще продолжаются.

Кроме того, глава Белого дома

подчеркнул, что Владимир Путин и Зеленский настроены на достижение договоренностей по урегулированию конфликта.