Новости

Новости

13 марта, 07:58

Общество

В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появились дополнительные функции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появились дополнительные возможности для оплаты счетов, передачи показаний приборов учета и поиска городских объектов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Департамент информационных технологий столицы заявил, что функционал приложения продолжают развивать с учетом предложений пользователей. Жители столицы могут оценить сервис и оставить комментарий – обратную связь разработчики используют для доработки городских услуг.

С начала года пользователям стали доступны новые функции. Теперь после оплаты счетов можно сохранять платежные квитанции в истории и при необходимости пересылать их. Для этого нужно выбрать документ и нажать кнопку "Поделиться".

Также упростили передачу показаний приборов учета. При входе в сервис "Внесение показаний" теперь достаточно выбрать квартиру из списка – после этого автоматически отображаются разделы "Водоснабжение", "Отопление" и "Электроэнергия" для выбранного адреса.

В разделе "Карта москвича" появился пункт "Помощь". Через него пользователи могут перейти на официальную страницу проекта во "ВКонтакте" и задать вопрос специалистам.

Кроме того, стало удобнее пополнять баланс карты "Тройка". Если раньше для этого требовался переход на портал mos.ru, теперь сервис пополнения доступен напрямую в каталоге услуг приложения. Повторная авторизация через Mos ID понадобится только при первой оплате.

Дополнительные возможности появились и в сервисе "Карта". В поисковой строке можно ввести запрос, например, "магазин", "школа" или "библиотека". Приложение покажет объекты на карте и сформирует список организаций с адресами, контактами и графиком работы. Для удобства добавлены фильтры "Открыто" и "Рядом".

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года москвичи воспользовались разделом "Инструкции для удобной жизни в Москве" на портале mos.ru более 3,5 миллиона раз. В сервисе можно узнать, как оформить документы и справки, как оплачивать единый платежный документ, записать ребенка в кружки и секции, а также найти ответы на сотни других вопросов.

