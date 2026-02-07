Невестка актрисы Анны Фроловцевой опровергла ее госпитализацию

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/047

Невестка актрисы Анны Фроловцевой Эльмира Кузьменко опровергла информацию о ее госпитализации, уточнив, что данные о проблемах со здоровьем артистки являются неверными. Об этом она рассказала ТАСС.

В СМИ появились сведения, что актриса якобы попала в больницу с нарушением ритма сердца.

"Это неправда. Моя свекровь дома", – указала Кузьменко.

Фроловцева, в свою очередь, подтвердила слова невестки.

Ранее актриса театра и кино Олеся Железняк, известная по работе в проектах "Моя прекрасная няня", "Сваты" и "Няньки", рассказала, что чувствует себя хорошо. Так она прокомментировала информацию СМИ о том, что ей стало плохо ночью дома.

Журналисты указывали, что Железняк якобы вызвала врачей и пожаловалась на боль в груди. Утверждалось, что ей экстренно оказали помощь, однако она отказалась ехать в больницу.

