26 января, 11:02

Культура

Директор актрисы Марии Ароновой опровергла слухи о ее болезни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Мария Аронова не обращалась к врачам из-за плохого состояния. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор артистки Наталья Дмитрюкова.

Ранее СМИ сообщили, что у Ароновой якобы обнаружили воспаление пищевода и стеатогепатит.

По словам представительницы актрисы, она чувствует себя хорошо и продолжает творческую деятельность. Аронова вернулась в Москву из большого тура по Уралу.

"Сегодня она играет "Мадмуазель Нитуш". Длинный спектакль, три акта, два антракта", – добавила Дмитрюкова.

Ранее директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг сообщения СМИ о прекращении его концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. При этом в 2025 году сам артист говорил, что хочет уменьшить гастроли в связи с возрастом.

культура

