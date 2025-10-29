Представитель Газманова назвала дикостью слух о здоровье артиста

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представитель народного артиста России Олега Газманова Ольга заявила Москве 24, что слухи о здоровье певца являются дикостью.

Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что Газманову запретили делать сальто, шпагат и тренироваться. Якобы артист обратился к медикам из-за болей в пояснице и ноге, после чего врачи выявили коксартроз – разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава.

"Господи! Дикость, дикость. Я вам все откомментировала", – подчеркнула представитель музыканта.

Ранее в СМИ появлялась информация, что народный артист России Лев Лещенко якобы отказался от больших сольных концертов из-за проблем со здоровьем: испытывал трудности со спиной и одышкой, поэтому выступал не более 40 минут и преимущественно сидя.

Сам Лещенко опроверг эту информацию, заявив, что он в порядке и никогда не поет под фонограмму. Исключением являются только телевизионные концерты.

