Лев Лещенко опроверг слухи об ухудшении здоровья

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народный артист России Лев Лещенко опроверг информацию об ухудшении здоровья, сообщает издание "Абзац".

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Лещенко якобы отказался от больших сольных концертов из-за проблем со здоровьем. Отмечалось, что артист якобы испытывает трудности со спиной и одышкой, поэтому выступает не более 40 минут под фонограмму и преимущественно сидя.

Сам певец заявил, что он в порядке, и отметил, что никогда не поет под фонограмму. Исключение – телевизионные концерты, добавил Лещенко.

До этого СМИ сообщали, что советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей был доставлен в московскую больницу после того, как потерял сознание у себя дома. Однако позднее его супруга народная артистка России Светлана Дружинина опровергла эту информацию.