Артистка Дружинина опровергла слухи о госпитализации мужа

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Евгений Мессман

Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла сообщения об экстренной госпитализации своего супруга, кинооператора Анатолия Мукасея. Об этом сообщает издание "Абзац".

Ранее СМИ заявляли, что Мукасей почувствовал себя плохо и потерял сознание, после чего его госпитализировали. Уточнялось, что у кинооператора возникли проблемы с сердцем.

"Что вы (СМИ. – Прим. ред.) все врете, не мешайте нам спать", – сказала Дружинина, комментируя эти публикации.

До этого стало известно о плановой госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ей провели коронарографию и чистку сосудов, а затем выписали из медицинского учреждения. По словам ее дочери, народная артистка РСФСР "чувствует себя замечательно".

