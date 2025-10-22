Форма поиска по сайту

22 октября, 04:55

Культура
"Известия": кинооператор Анатолий Мукасей госпитализирован в Москве

Кинооператор Анатолий Мукасей госпитализирован в Москве – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей был госпитализирован в московскую больницу. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

По информации издания, Мукасею стало плохо у себя дома. Кинооператор потерял сознание, после чего его родственники вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали мужчину.

Мукасей является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным артистом РФ. Он работал над такими фильмами, как "Чучело", "Берегись автомобиля" и "Большая перемена".

Ранее СМИ сообщали о том, что актриса Наталья Варлей, сыгравшая в фильме "Кавказская пленница", госпитализирована в одну из московских клиник. По данным журналистов, ей провели операцию на руке – эндоскопическое расширение.

