Телеведущую Барановскую выписали из больницы на Ямале

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы Салехарда, куда она была госпитализирована во время съемок проекта на Ямале. Об этом РИА Новости рассказал ее директор Петро Шекшеев.

По его словам, врачи разрешили телеведущей покинуть больницу после того, как ее состояние улучшилось.

"Сегодня уже ожидаем ее в столице", – отметил Шекшеев.

Он добавил, что Барановская даже назначила на вечер онлайн-совещание со своей командой, так как соскучилась по работе.

Несколько дней назад, 17 октября, в СМИ появилась информация, что Барановская попала в больницу из-за обострения давних послеродовых проблем.

Директор телеведущей рассказал, что врачи провели ей полостную и повторную операции, после чего она была переведена в обычную палату. Рядом с ней находились ее близкие.

