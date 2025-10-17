Телеведущую Барановскую госпитализировали во время съемок проекта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущая Юлия Барановская была госпитализирована во время съемок проекта на Ямале. Об этом изданию Super рассказал ее директор Петро Шекшеев.

СМИ сообщали, что телеведущая попала в больницу из-за обострения давних послеродовых проблем.

По словам директора Барановской, врачи провели ей полостную и повторную операции, после чего перевели из реанимации в обычную палату.

"Врачи наблюдают, но вроде все миновало. С ней рядом близкие: мама, сын Артем, члены съемочной группы. И мы верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к активной деятельности", – отметил Шекшеев.

Он уточнил, что в настоящее время Барановская чувствует себя лучше, однако она еще слаба после операции.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева. Как рассказал президент Театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. Збруев был доставлен в больницу для прохождения обследования.

